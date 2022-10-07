Що не можна робити 8 жовтня: народні прикмети [ Редагувати ]
8 жовтня православні відзначають пам'ять преподобного Сергія Радонезького. Сергій славився своїм смиренням, працьовитістю і здійсненням різних чудес.
Почасти саме тому в день пам'яті Сергія Радонезького у жодному разі не можна ображати дітей і їх батьків. В іншому разі можна накликати гнів преподобного.
Як і в будь-яке інше церковне свято, в день пам'яті Сергія Радонезького забороняється сваритися, вживати алкоголь і забагато їсти, фізично працювати і забиратися в будинку.
Крім того, 8 жовтня не рекомендується голосно себе вести в лісі або біля водойми (особливо це стосується співу). Наші предки вірили, що лісовик і водяний в цей день шукають собі "компанію" і можуть забрати з собою того, хто сподобається їм.
Не рекомендується викидати і інше сміття, в тому числі і харчові відходи. У народі попереджали: голодувати доведеться. Якщо ж після трапези залишки їжі віддати тваринам, в будинок прийде достаток.
Народні прикмети про погоду
На Сергія ляже перший сніг, то справжня зима прийде до Михайла (21 листопада).
Якщо павуки плетуть павутиння у бік півночі — чекайте на похолодання, у бік півдня — потепління.
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