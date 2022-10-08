Росія - найбільший постачальник озброєння в Україну. Країна-агресорка випередила у цьому питанні абсолютно усіх наших союзників. Зокрема й Сполучені Штати. Такі оновлені дані публікує видання "Волл Стрит Джорнал".

Чим саме поповнився український арсенал? Та чи працює він тепер проти своїх колишніх власників? Розкаже Марина Біленька.

Командир 92-ї окремої механізованої бригади полковник Павло Федосенко випробовує сучасний російський танк Т-90а. До повномасштабного вторгнення - такої техніки на озброєнні України не було.

Сотні одиниць бронетехніки рф потрапили до рук ЗСУ після прориву фронту на Харківщині та масової втечі окупантів. Лише 49-й батальйон "Карпатська Січ" захопив 10 сучасних танків Т-80, - пише видання "Волл Стрит Джорнал".

Руслан Андрійко, заступник начальника штабу батальйону "Карпатська Січ":

У нас так багато трофеїв, що ми не знаємо, що з ними робити. Ми починали як піхотний батальйон, а зараз перетворюємось на механізований.

До рук "Карпатської Січі" також потрапила п'ятірка 152-міліметрових самохідних гаубиць "Гіацинт".

Ще чотири гаубиці "Мста-С" використовуються українськими військовими нарівні з американською технікою.

І хоча західна зброя точніша й ефективніша, великою перевагою стало поповнення арсеналу боєприпасами радянського калібру.

Руслан Андрійко, заступник начальника штабу батальйону "Карпатська Січ":

Росіяни більше не мають переваги у вогневій потужності. Перед наступом ми розбили всі їхні артилерійські установки, а потім почали просуватися так швидко, що вони навіть не встигали заправити й зарядити свої танки. Вони просто втекли та кинули все.

Осінній контрнаступ Зсу на Сході та Півдні, а також відступ росіян з Півночі у квітні - зробили росію головним постачальником важкого озброєння для України.

Обігнала москва і Вашингтон, і Лондон, і європейські країни разом узяті.

Для порівняння: українські військові захопили 421 російський танк. А від союзників країна одержала 320 одиниць, повідомляє голландський сайт оборонної аналітики та дослідження військових дій "Орікс", який збирає інформацію з відкритих джерел.

Окрім того, українські арсенали поповнили близько сотні гаубиць, майже півтисячі бойових машин піхоти, 195 бойових броньованих машин і 44 реактивні системи залпового вогню. Утім, це лише та техніка, захоплення якої підтверджені фото та відео. Реальні цифри можуть бути набагато більшими.

Українські підрозділи часто лишають собі дрібнішу трофейну зброю та боєприпаси, а дороге озброєння, таке як танки та артилерію, зазвичай проводять через військову службу матеріально-технічного забезпечення. Але навіть тоді воно часто лишається на тій самій території, що цілком справедливо.

Користуватися зброєю окупантів - для українських військ не проблема. По-перше, наші бійці в найкоротші терміни опановують тонкощі застосування західного озброєння. По друге, російська техніка базується на радянській конструкторській школі, яка тут добре відома.

Єсть? Єсть! Дааа!

Не пропадає і знищена техніка окупантів.

Сергій, військовослужбовець ЗСУ: