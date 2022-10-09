У росії розбився військовий літак (фото) [ Редагувати ]
Літак Су-24 зазнав аварії неподалік хутора Сибірки в Ростовській області. За попередньою інформацією, причиною аварії могла стати технічна несправність.
Про це повідомляє "Baza".
Повідомляється, що екіпаж встиг катапультуватись. За попередньою інформацією, літак не ніс озброєнь та виконував навчально-тренувальний політ.
Судячи з зображення, внаслідок жорсткої посадки бомбардувальник отримав серйозні пошкодження та не підлягає відновленню.
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