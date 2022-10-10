У Києві сьогодні зранку, 10 жовтня, пролунав потужний вибух. Його чули жителі центральних районів.

Про це повідомляють очевидці.

За словами жителів столиці, у Києві пролунали чотири вибухи. У соціальних мережах вже ширяться перші фото та відео з місця подій.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Шевченківському районі.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби слідують на місця. Деталі згодом", - мер столиці Кличко.

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