СБУ попередило українців про російські ІПСО: як уберегтися [ Редагувати ]
Україну атакують не лише ракетами, а й великою кількістю фейків та пропаганди. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Українцям дали поради, як уберегтися від ворожих маніпуляцій.
Окрім ракет, ворог сьогодні "обстрілює" нас фейками та нісенітницями. Це - важлива частина його плану. Завдання окупантів - посилити медійний ефект від ракетних ударів і розхитати інформаційний простір України. Тож у хід ідуть різноманітні інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО).
Так, ворожі інформаційні канали можуть перебільшувати кількість випущених ракет, брехати про наслідки уражень, а також розповсюджувати чутки про евакуацію представників влади.
З огляду на це, СБУ закликає українців:
- Не довіряти публікаціям ворожих чи проросійських Telegram-каналів
- Не поширювати неперевірені дані серед своїх друзів і знайомих
- Отримувати інформацію виключно з офіційних джерел
- Не знімати і не поширювати фото та відео наслідків "прильотів"
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