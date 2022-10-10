Голова Євроради назвав сьогоднішні обстріли України воєнним злочином [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Сьогоднішні ракетні удари по містах України, внаслідок яких загинули 11 осіб, є воєнними злочинами кремля.
Про це повідомляє голова Європейської Ради Шарль Мішель.
"Жахливі напади Росії на Київ та інші міста по всій Україні показують розпач Кремля", - заявив Мішель.
За його словами, ці невиборчі напади на мирних жителів є воєнними злочинами. Також голова Євроради заявив про подальшу прихильність до підтримки України та необхідність притягнення до відповідальності російського режиму.
Мішель додав, що про це вони будуть говорити з партнерами країн G7 ("Великої сімки").
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