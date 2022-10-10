Внаслідок обстрілу Києва загинув начальник відділу Департаменту Кіберполіції [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Юрій Заскока у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу. Правоохоронець опинився в епіцентрі вибуху, коли їхав на роботу на власному автомобілі. Ворожа влучила по цивільній інфраструктурі у центрі міста, обірвавши життя правоохоронця.
У департаменті Юрій обіймав посаду начальника відділу захисту критичної інфраструктури, а загалом роботі у поліції присвятив майже 24 роки.
Без батька залишилися двоє дітей.
Загалом, 10 жовтня російські ракети забрали життя 11 людей. Наразі постраждали від ворожих атак по Україні 87 осіб. Серед потерпілих також є працівники поліції.
Відомо про пошкодження близько 70 об’єктів, з яких 29 об’єктів критичної інфраструктури, 4 багатоповерхових та 35 приватних житлових будинків, а також столична школа.
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