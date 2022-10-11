Перемога росії у війні в Україні стане поразкою НАТО, - Столтенберг [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Перемога росії у війні проти України стане поразкою для Північноатлантичного альянсу. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Перемога росії у війні в Україні стане поразкою НАТО", - сказав Столтенберг.
За його словами, цього не можна допустити. Саме тому, Північноатлантичний альянс планує посилити та зберегти підтримку України, аби вона могла продовжувати захищатись та звільняти території від російської окупації.
"Україна набрала обороти та продовжує досягати значних успіхів, у той же час коли росія все частіше використовує жахаючі невибіркові атаки по цивільному населенню та важливіші об'єкти інфраструктури", - додав генсек.
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