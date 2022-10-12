У самому будинку зараз немає газу, світла та води

Росія знову вдарила по Запоріжжю. Випустила по області 12 ракет. Цілями ворога стали об'єкти інфраструктури. Окупанти пошкодили освітній та медичний заклади.

А днем раніше мішенню загарбників були цивільні будинки. Ракетами поцілили в багатоповерхівки. Загинули п'ятеро людей. Ще з десяток ушпиталили. Про наслідки ракетного терору більше розкаже Інна Гогой.

Запорізькі рятувальники намагаються приборкати пожежу у місцевому автосалоні. Вогонь спалахнув одразу після того, як росіяни вчергове обстріляли обласний центр. Ворожі ракети забрали життя однієї людини. Загинув охоронець, який в момент влучання ракети був на роботі. Йому було лише 45.

Андрій, генеральний директор автосалону:

Он недавно работает у нас еще был на испытательном сроке.

Сам автосалон перетворився на руїни. Працівники, які ще зранку збиралися на роботу, тепер разом із директором розбирають завали та вимітають скло.

Андрій, генеральний директор автосалону:

Склад запасных частей сгорел полностью, то есть запасных частей там было порядка двух миллионов гривен... Это уже вторая потеря у нас. Вначале полномасштабного вторжения мы потеряли объект в Мариуполе. То есть это уже вторая потеря.

У довколишніх будинках вибуховою хвилею потрощило балкони та позносило шибки. Коли стався обстріл Тетяна була на вулиці, і чимдуж мчала додому.

Тетяна, жителька Запоріжжя:

Воно як тут десь ударило, я не поняла де, тільки побачила феєрверки на коліна стала, потом начала бігти до дому, сиділа з сім'єю в коридорі, поки були всі вибухи вікна повилітали, я не бачила, що робиться було дуже страшно за сім'ю.

Останнім часом окупанти щодоби тероризують запоріжців. У цей будинок ракета поцілила два дні тому. Внаслідок обстрілу обвалився під'їзд. Під завалами опинилися люди. Наразі відомо про п'ятьох загиблих. Постраждали - вісім мешканців багатоповерхівки. Рятувальники та комунальники й досі тут розбирають завали.

Про мирне життя, яке колись вирувало у цьому будинку, нагадують фотоальбоми, які зараз в бруді та засипані пилом. Книжки та годинник, який тепер зупинився. Місцеві жителі прибирають скло, сміття та потрощені речі у власних квартирах та під'їздах і з жахом згадують, як пережили ту ніч.

Юрій, житель Запоріжжя:

Грохнуло так, что я понял, что надо бежать, быстро. Шум такой стоял, понятно что рухнул дом, а когда уже все соседи выскочили там было все захаращено.

Підтримують людей та рятувальників волонтери. Вони розгорнули намети з гарячими напоями та обідами.

В нас суп з куркою та овочами. Зараз я вам покажу. Смачний. Осьо курка овочі гарячий, гарячий, звичайно, кому треба гарячіше є микрохвильовка - підігріваємо.

У самому будинку зараз немає газу, світла та води. Але в міській владі обіцяють - все відновлять, головне, що запоріжців - не зламати.