Наші захисники зайшли у село на Донеччині на початку жовтня

Окупаційні формування деградують! Серед вояків рф та проросійських бойовиків - високий рівень дезертирства. Усе це робить неможливим їхнє просування вперед на сході України. Вони здатні хіба захищатися та відступати. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. Наш наступний сюжет, створений спільно з кореспондентами Військового телебачення, - із нещодавно звільненого села Торське на Донеччині.

Як наші захисники вибили звідти рашистів, та чому цей невеличкий населений пункт неподалік міста Лиман бійці називають стратегічно важливим? Дивіться.

Свіжі кадри, зроблені у Торському напередодні.

На окраине села какие-то перестрелки слышны.

А це відео зняте у селі ще два тижні тому.

Торське наше! Зараз познімаємо ці *** флаги.

Наші захисники зайшли у село на Донеччині на початку жовтня.

Олег Дудка, кореспондент Військового телебачення України:

Це дорога до селища Торське. Саме по ній росіяни виходили з оточеного Лиману. Цей шлях перебував під повним бойовим контролем нашої артилерії, яка завдавала нищівних ударів по техніці ворога.

Втім іншого шляху у рашистів не було. Під шквальним вогнем українських артилеристів вони тікали, втрачаючи техніку та боєкомплект. Кидаючи загиблих просто на дорозі.

Бач, що там в машині? Склад БК *** в машині! А от Ванька лежить.

Позивний "Макс", військовослужбовець Збройних сил України:

Вогонь був лише лонований. Був вогонь старшого начальника, був вогонь по підрозділах і оскільки ми мінометна батарея-батальйон, то виконували завдання за призначенням. Наше завдання - це піхота, яка відступала, і піхота, яка перекривала відступ. Завдання виконуються таким чином, щоб перекрити переміщення ворожого особового складу, не допустити маневр, не допустити вогневе враження наших підрозділів.

А це батарея гаубиць Мста-Б з боєкомплектом. Не ушкоджена. А отже покинуту ворожу техніку наші артилеристи майже одразу стали використовувати, аби далі гнати ворога з Донеччини.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Батарея 152-х гаубиць, яку ми затрофеїли від "другої армії світу", уже сьогодні почали працювати в їхню сторону. Приїхали наші артилеристи, шість пострілів зробили з їхніх гармат в їхню сторону. На даний час їхні гармати працюють по них.

Розташоване зовсім близько до кордону з Луганською областю, Торське має неабияке стратегічне значення на східному фронті, зазначають фахівці Інституту вивчення війни. А тому невеличке село та інші населені пункти довкола - останніми днями під потужним ударом ворожої артилерії.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Противник здійснював обстріли на Краматорському напрямку - з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Спірне, Терни, Зарічне, Надія, Ольгівка, Торське, Білогорівка, Ямполівка та Травневе.

Та попри ворожі обстріли наші захисники наголошують - йтимуть уперед і надалі, допоки звільнять усю територію України.