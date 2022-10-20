Ймовірно російські спецслужби готують теракти на території своєї країни, аби звинуватити у цьому Україну. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

Військкомати на території росії розповсюджують "пам’ятки" для місцевих жителів в яких звинувачують українські спецслужби в плануванні та проведенні терористичних актів проти мирного населення. Начебто "диверсанти" викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі.

Розвідка відзначає, що "страшилки", які поширює росія, є відображенням реальних дій росіян на тимчасово окупованих територіях України, оскільки після звільнення наших земель від окупантів було виявлено багато замінованих предметів, побутових приладів, дитячих іграшок.