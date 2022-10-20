"У росії ймовірно готують теракти проти власного населення" - ГУР [ Редагувати ]
Ймовірно російські спецслужби готують теракти на території своєї країни, аби звинуватити у цьому Україну. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.
Військкомати на території росії розповсюджують "пам’ятки" для місцевих жителів в яких звинувачують українські спецслужби в плануванні та проведенні терористичних актів проти мирного населення. Начебто "диверсанти" викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі.
Розвідка відзначає, що "страшилки", які поширює росія, є відображенням реальних дій росіян на тимчасово окупованих територіях України, оскільки після звільнення наших земель від окупантів було виявлено багато замінованих предметів, побутових приладів, дитячих іграшок.
Імовірно російські спецслужби таким чином готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України.
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