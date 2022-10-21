У Запоріжжі ракета вдарила по житловій п'ятиповерхівці (фото) [ Редагувати ]
У результаті російського ракетного удару вранці 21 жовтня в Запоріжжі постраждали житлові будинки та інфраструктура міста. Детальна інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Фото понівеченої від обстрілу п'ятиповерхівки опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
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