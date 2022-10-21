Навчали окупантів: ЗСУ знищили 10 іранських інструкторів [ Редагувати ]
За минулий тиждень внаслідок ударів сил ЗСУ було вбито десятьох іранських інструкторів, які навчали російських окупантів. Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на неназваного українського чиновника.
Напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ двічі завдавали ударів по іранських інструкторах на українській території.
У п’ятницю, 21 жовтня, Міністерство закордонних справ Ірану закликало всіх своїх громадян в Україні негайно залишити країну.
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