Apple позбавиться фірмового зарядного порту: коли чекати змін [ Редагувати ]
Компанія Apple готова перевести iPhone на тип заряджувального пристрою з портом USB-C вже з наступного 2023 року. Про це повідомляє Bloomberg.
Увесь цей час компанія використовувала свій оригінальний порт Lightning.
Починаючи з 2024 року в ЄС набирає чинності вимога щодо уніфікації усіх зарядних пристроїв, через що компанії потрібно буде підлаштуватися під нові закони, аби й надалі поставляти гаджети до європейських країн.
За словами директора з маркетингу Apple Грега Джосвіака, переведення пристрою на більш поширену зарядку відбудеться згідно із законодавством ЄС, водночас він не уточнював терміни.
Джосвіак відзначив, що протягом десяти років між Apple і ЄС точилися суперечки щодо уніфікації зарядних портів. Директор з маркетингу переконаний, що якби компанія ще роки тому погодилась перейти на Micro-USB, світ так би й не побачив Lightning та USB-C.
по темі
В ніч на середу, 26 жовтня, окупанти обстріляли Оріхів та село Преображенка Запорізької області реактивними системами залпового вогню
Дівчина виграла грант і у старій школі побудувала готель. Нині там проживає пів сотні людей. Мар'яна Мартин про історію переселенки - далі.
За минулу добу, 25 жовтня, сили ЗСУ ліквідували близько 480 окупантів
Окупанти продовжують тримати в заручниках населення Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей
Українські війська продовжують атаки на півдні, щоб витіснити ворога з Херсонської області