Компанія Apple готова перевести iPhone на тип заряджувального пристрою з портом USB-C вже з наступного 2023 року. Про це повідомляє Bloomberg.

Увесь цей час компанія використовувала свій оригінальний порт Lightning.

Починаючи з 2024 року в ЄС набирає чинності вимога щодо уніфікації усіх зарядних пристроїв, через що компанії потрібно буде підлаштуватися під нові закони, аби й надалі поставляти гаджети до європейських країн.

За словами директора з маркетингу Apple Грега Джосвіака, переведення пристрою на більш поширену зарядку відбудеться згідно із законодавством ЄС, водночас він не уточнював терміни.

Джосвіак відзначив, що протягом десяти років між Apple і ЄС точилися суперечки щодо уніфікації зарядних портів. Директор з маркетингу переконаний, що якби компанія ще роки тому погодилась перейти на Micro-USB, світ так би й не побачив Lightning та USB-C.