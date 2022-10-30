російські окупанти заборонили мешканцям тимчасово окупованих територій України переводити годинники на зимовий час.

Про це повідомляє в Telegram Мелітополя Іван Федоров.

Таким чином, фактично тримаючи українців у заручниках, загарбники намагаються відірвати їх від батьківщини.

"Існування поза реальністю та у вигаданому диктатором світі - фірмовий стиль росії. Диктатору з Кремля ніяк не зрозуміти, що наші люди з нами, попри залякування та всі їхні безглузді вимоги. А от час окупантів добігає кінця. Перемога вже близько", - підкреслив Федоров.