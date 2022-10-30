Окупанти заборонили українцям на захоплених територіях переводити годинник [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти заборонили мешканцям тимчасово окупованих територій України переводити годинники на зимовий час.
Про це повідомляє в Telegram Мелітополя Іван Федоров.
Таким чином, фактично тримаючи українців у заручниках, загарбники намагаються відірвати їх від батьківщини.
"Існування поза реальністю та у вигаданому диктатором світі - фірмовий стиль росії. Диктатору з Кремля ніяк не зрозуміти, що наші люди з нами, попри залякування та всі їхні безглузді вимоги. А от час окупантів добігає кінця. Перемога вже близько", - підкреслив Федоров.
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