Поставки Ірану росії: у розвідці дізналися деталі [ Редагувати ]
Іран планує відправити росії нову партію з понад 200 бойових дронів на початку листопада. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Зазначається, що до нової партії мають входити безпілотники Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.
Постачання дронів здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань.
Безпілотники надходитимуть у розібраному стані. На території росії їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема "Герань-2".
Зазначається, що з 13 вересня, коли росіяни вперше застосували проти України іранські дрони, українські Сили оборони збили понад 300 таких безпілотників.
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