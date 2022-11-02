Інститут вивчення війни повідомляє, що іранці збираються поставити росії нові партії дронів, а також балістичні ракети і висловлює припущення, що це веде до зростання залежності росії від іранської зброї.

Про це повідомляє ISW.

За даними української розвідки, а також неназваних на ім'я західних експертів, з якими поговорив американський телеканал CNN, Іран найближчим часом відправить росії сотні нових дронів-камікадзе, якими росія б'є по цивільній інфраструктурі України, а також тактичні балістичні ракети ближнього радіуса дії.

росія, ймовірно, домовилася про додаткові постачання іранської зброї через виснаження її власних запасів крилатих ракет і дронів під час війни в Україні, особливо за час російської кампанії проти української критично важливої інфраструктури росія, ймовірно, продовжить завдавати ударів дронами та ракетами по критично важливій інфраструктурі, намагаючись компенсувати провали її конвенційних сил на фронті, пишуть аналітики.