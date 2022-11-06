У Запорізькій області повідомили про вибухи [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: Слово і Діло
Джерело: Слово і Діло
У Запоріжжі та області місцеві жителі повідомляють про вибухи. В регіоні в цей момент була повітряна тривога.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Запоріжжя. Інфо".
"В деяких районах Запоріжжя чути здалека звуки вибухів. Будьте у безпечному місці, будь ласка!...Вільнянськ чує вибухи", - йдеться в повідомленні.
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