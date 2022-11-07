В Ірані, ймовірно, починається внутрішній конфлікт на тлі постачання дронів-камікадзе росії. Публічні особи країни відкрито виступають проти такого експорту до рф.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначає видання, один з відомих консервативних священнослужителів і редактор іранської газети Масіх Мохаджері написав, що уряду його країни необхідно порадити росії дотримуватись міжнародних норм, заборонити використовувати у війні безпілотники, які були зроблені в Ірані, і підтримувати тісніші стосунки з Україною.

"Чому ви не заявили росії після початку війни в Україні, що вона не має права використовувати іранські безпілотники у війні в Україні? Більше того, чому ви відкрито не засудили росію за розв'язання війни і чому не доклали подвоєних зусиль для посередництва між двома сторонами, щоб покласти край цій лихій війні?", - звернувся Мохаджері до глави МЗС Ірану Хосейна Аміра Абдоллахіяна.

Також священнослужитель підкреслив, що іранська влада ще має час змінити свою позицію щодо війни в Україні, яка суперечить основним принципам зовнішньої політики Ірану.

"Найменше, що Іран міг би зробити по війні в Україні, це спочатку провести переговори з обома сторонами, сформувавши посередницький комітет, щоб переконати їх погодитися на припинення вогню та припинення війни. У перші дні початку війни Тегеран міг би оголосити Москві, що вона не має права використовувати безпілотники, надані Іраном, у війні в Україні", - додав він.

При цьому колишній посол Ірану в москві Нематолла Ізаді, пояснюючи недавню заяву глави іранського МЗС, заявив, що дипломати могли не знати про організацію військовим керівництвом країни постачань безпілотників до росії після повномасштабного вторгнення рф.