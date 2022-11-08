В ніч проти вівторка, 8 листопада, у Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".

У місті та області була оголошена повітряна тривога.

У деяких районах Запоріжжя чули звуки близько 04:34 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.

Громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.