У Запоріжжі пролунали вибухи [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: dailylviv
В ніч проти вівторка, 8 листопада, у Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
У місті та області була оголошена повітряна тривога.
У деяких районах Запоріжжя чули звуки близько 04:34 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.
Громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.
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