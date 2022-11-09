Повітряної тривоги не було: чому в Умані загули сирени [ Редагувати ]
Фото: UNSPLASH
У середу, 9 листопада, в Умані Черкаської області раптово загули сирени. Про це повідомляє Уманська міська рада.
Трапилось це без оголошення повітряної тривоги.
У зв’язку з нестабільною роботою енергозабезпечення відбувся збій та запуск сирен.
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