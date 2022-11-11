Диктатор рф володимир путін точно не втомився від війни проти України. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

У кремлі продовжують говорити мовою ультиматумів.

Вони не хочуть закінчення війни. Хоча вони вже відчувають втому. Лише кремль, лише одна людина, яка очолює російськуфедерацію, не втомилася від цієї війни. Він (путін - ред.), можливо, втомився від життя в принципі через свій вік, але він точно не втомився від війни.

При цьому глава держави зазначив, коли рф дійсно захоче миру, то ми це "відчуємо і побачимо".

Одних слів недостатньо - зупиніть війну, вийдіть з нашої території, перестаньте вбивати людей, почніть відшкодовувати збитки, яких ви завдали нашій країні, притягніть до відповідальності злочинців… А поки це лише слова.

Президент додав, говорити про дипломатію з рф наразі неможливо, бо путін і надалі продовжує висувати свої ультиматуми.