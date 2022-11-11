На звільненій території Луганської області затримали двох колаборантів - Гайдай [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
В ході стабілізаційних заходів у звільненому селищі Невське (Луганська область) було виявлено двох осіб, які допомагали російським окупантам.
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"У деокупованому Невському СБУ виявили двох колаборантів", - заявив Гайдай.
За його словами, в ході стабілізаційних заходів у звільненому селищі Невському працівники Служби безпеки України виявили двох місцевих мешканців, які співпрацювали з окупантами.
Гайдай додав, що вони допомагали в організації "референдуму".
"Затримано. Далі все за Законом. Ми не повторимо 2014-го, кожен відповість за зраду", - додав очільник області.
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