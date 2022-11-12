Протягом доби поліція задокументувала 15 ворожих обстрілів по Донецькій області. Про це повідомляється у Telegram Національної поліції України.

Є поранені та загиблі серед цивільних. Під удар потрапили 7 населених пунктів.

Є вбиті та поранені мирні жителі. Ворог атакував міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Вугледар, села Карлівка, Бердичі, Сєверне.

Окупанти били з артилерії та РСЗВ. Пошкодили 4 житлових будинків. Найбільше ударів витримала Авдіївка. Росіяни влучили по оселі, внаслідок чого загинула людина. Також поранення отримали у Бахмуті та Вугледарі.