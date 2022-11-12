Правоохоронці, залучені в обстеженні деокупованих територій Херсонської області, показали, як виглядає дорога до Снігурівки Миколаївської області через село Давидів Брід Херсонської області. Про це повідомляє Національна поліція України.

На відео - поліцейські перебувають в населеному пункті Давидів Брід, де проводиться криміналістична розвідка. Поліцейські проводять огляди, криміналісти Нацполіції вилучають слідову інформацію, яка в подальшому дасть змогу ідентифікувати всіх солдатів рф та підконтрольних їм учасників незаконних збройних формувань.

Також поліцейські вилучають документи, списки, інші речові докази, що були залишені окупантами, які втікали від українських захисників.