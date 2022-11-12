У Куп’янському районі за тиждень ексгумували сім тіл загиблих Джерело: РБК-Україна

Правоохоронцям у Куп'янському районі вдалося за тиждень ексгумувати тіла семи осіб. Всі вони загинули під час російської окупації від обстрілів військовослужбовців рф.

Про це повідомляє начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

"Вчора було ексгумовано двох вбитих, загалом за останній тиждень 7 тіл - усі загинули під час окупації від обстрілів російських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліцейського, 16-річний підліток з Куп’янську у вересні пішов гуляти з друзями та потрапив під обстріл та загинув. Також 50-річний мешканець села Кучерівка після обстрілів вийшов забити вікна свого будинку, але почався ще один обстріл - і чоловік загинув.

"Жахлива статистика. За кожною такою подією понівечена доля родичів та близьких. Горе, що прийшло з Росії", - заявив Болвінов.

Всього з 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області поліцією виявлено 651 тіл громадян, з яких 258 жінки, 343 чоловіки, 20 дітей та 30 неідентифікованих осіб.