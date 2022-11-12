У Харкові пролунали вибухи [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: Факти
Джерело: Факти
У суботу, 12 листопада, увечері у Харкові пролунало кілька вибухів. В області оголошено повітряну тривогу.
Офіційні джерела поки що не розкривали деталей події та не називали причини вибухів.
Жителям міста та області необхідно залишатися в укриттях.
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