СБУ відкрила кримінальне провадження щодо прославляння "русского мира" у Києво-Печерській Лаврі [ Редагувати ]
Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада 2022 року в одному з храмів Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".
Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють "русскій мір".
Слідство здійснюється за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників.
Усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз.
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