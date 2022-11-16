У звільнених районах Миколаївської області правоохоронці виявили ворожі схрони з боєприпасами. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, окупанти зберігали міни у школах.

Зазначається, що під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області правоохоронці встановили місцезнаходження потужних схронів з російськими боєприпасами.

Серед вилученого - сотні одиниць протитанкового озброєння, артилерійські снаряди та бойові гранати.

Зокрема, ворожі схованки з вибухівкою були облаштовані на території соціальних об’єктів, у тому числі лікарень та шкіл окупованих населених пунктів регіону.

Лише за два дні у нещодавно деокупованому місті Снігурівка Баштанського району виявили:

понад 200 танкових снарядів,

більше 100 мін,

8 артснарядів і боєприпасів для автоматичної гармати,

15 пострілів до протитанкових ракетних комплексів,

13 бойових гранат Ф-1,

4 одиниці автоматичної зброї, зокрема кулемети,

понад 15 тисяч набоїв різного калібру.

Зазначається, що бойові схрони росіяни облаштували для створення резерву окупаційних угруповань та проведення диверсій на південному напрямку.

Вилучені засоби ураження передано для потреб ЗСУ.