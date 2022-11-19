Внаслідок російського удару по Запоріжжю без опалення залишилися 123 багатоповерхівки, в яких проживає більш як 17 тисяч абонентів. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.

В половину будинків вже відновили подачу тепла.

Наслідком нічного ворожого удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста. Вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія у 123 багатоповерхових будинки, в яких проживає більше 17 тисяч абонентів.

За його словами, аварійні служби та тепловики ведуть необхідні роботи.