У Запоріжжі через ворожі обстріли 17 000 людей залишилися без опалення [ Редагувати ]
Внаслідок російського удару по Запоріжжю без опалення залишилися 123 багатоповерхівки, в яких проживає більш як 17 тисяч абонентів. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.
В половину будинків вже відновили подачу тепла.
Наслідком нічного ворожого удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста. Вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія у 123 багатоповерхових будинки, в яких проживає більше 17 тисяч абонентів.
За його словами, аварійні служби та тепловики ведуть необхідні роботи.
У 60 будинків тепло уже пішло. Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання - 23:00 сьогоднішнього дня.
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