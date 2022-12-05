російський терор є загрозою не лише одній Україні - Зеленський [ Редагувати ]
У понеділок, 5 грудня, рф завдала масового ракетного удару по території України. Проте перебої з електрикою були знову зафіксовані в Молдові.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Російський терор знову зачіпає сусідні держави. Знову перебої з електрикою в Молдові", - заявив президент.
За його словами, це вкотре доводить, що російська здатність до таких масованих терористичних ударів, це загроза не одній лише Україні, а усьому нашому регіону.
"Коли один терорист дестабілізує життя усіх це спільне завдання зупинити терор", - додав Зеленський.
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