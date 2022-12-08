Збройні сили України вдало атакували ворожі пункти управління та завдали удару по району зосередження артилерії російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 3 авіаційних удари, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Вчергове ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ, Золочів та Очаків.

Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На території російської федерації поширюється фейкова інформація, направлена на дискредитацію військово-політичного керівництва України, а саме, надаються нібито докази призначення грошової винагороди за знищення військовослужбовців збройних сил російської федерації від 700 до 1 тисячі доларів США.

На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада проводить реорганізацію окремих підрозділів. Після проведення зазначених заходів родичам загиблих військовослужбовців відмовляють у нарахуванні компенсації у розмірі 3 мільйонів російських рублів у звʼязку з розформуванням підрозділу та відсутністю законних підстав.

Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України за поточну добу уразили 5 пунктів управління, 8 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.