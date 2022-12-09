У Нікополі тривога тривала 12 годин: деталі обстрілу [ Редагувати ]
В ні проти п'ятниці, 9 грудня, окупанти обстрілювали Нікопольський район в Дніпропетровській області. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
- Повітряна тривога тривала 12 годин.
- Ворог застосовував "Гради" та важку артилерію.
- Окупанти накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади.
У Червоногригорівській громаді пошкоджено кілька приватних будинків та гаражів, обірвано лінію електропередач. Деталі обстрілів з'ясовуються.
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