В ні проти п'ятниці, 9 грудня, окупанти обстрілювали Нікопольський район в Дніпропетровській області. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Повітряна тривога тривала 12 годин.

Ворог застосовував "Гради" та важку артилерію.

Окупанти накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено кілька приватних будинків та гаражів, обірвано лінію електропередач. Деталі обстрілів з'ясовуються.