Росіяни обстріляли обʼєкт критичної інфраструктури у Херсоні [ Редагувати ]
Російські військові вчора, 10 грудня, вчергове обстріляли обʼєкт критичної інфраструктури у Херсоні.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
В результаті ворожої атаки виникла пожежа площею 30 метрів квадратних.
На місце одразу виїхали рятувальники, їм вдалося оперативно ліквідувати пожежу.
Через атаку росіян було знищено три службові автомобілі, пошкоджено ангар та ще п'ять одиниць техніки.
по темі
У четвер, 24 листопада, увечері російські окупанти обстріляли Херсон. Загинули чотири людини, є постраждалі
Україна не питатиме ні у кого дозволу на завдання ударів по ворогу, вона здатна на все у боротьбі проти країни-агресора росії
Російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні у суботу, 10 грудня. Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні
Адміністрація президента США Джо Байдена стурбована запитом України на постачання касетних боєприпасів, які заборонені у понад 100 країнах світу
Російські війська змінили свою тактику у боях за Бахмут на Донбасі, який є ключовою мішенню ворога