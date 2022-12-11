Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що повномасштабне вторгнення росіян в Україну стало для Євросоюзу тривожним сигналом про військові можливості.

Так, він розповів, що цього тижня відбулася щорічна конференція Європейської оборонної агенції. Відправною точкою обговорень стала війна росії проти України.

Боррель наголосив, що в ході конференції він розповів про важливість підтримки України у "політичному, економічному та військовому плані, тобто зброєю та навчанням, щоб вона могла витіснити загарбника".