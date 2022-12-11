"Вторгнення в Україну стало тривожним сигналом про військові можливості ЄС" - Борель [ Редагувати ]
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що повномасштабне вторгнення росіян в Україну стало для Євросоюзу тривожним сигналом про військові можливості.
Так, він розповів, що цього тижня відбулася щорічна конференція Європейської оборонної агенції. Відправною точкою обговорень стала війна росії проти України.
Боррель наголосив, що в ході конференції він розповів про важливість підтримки України у "політичному, економічному та військовому плані, тобто зброєю та навчанням, щоб вона могла витіснити загарбника".
Ця війна також стала для всіх нас тривожним сигналом про наші військові можливості. Ми дали зброю Україні, але при цьому ми усвідомили, що наші військові запаси виснажені. З поверненням звичайної війни в серці Європи ми також усвідомили, що нам не вистачає критичних оборонних можливостей, щоб захистити себе від вищого рівня загроз на європейському континенті.
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