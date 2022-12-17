У всій Харківській області знову є світло [ Редагувати ]
Станом на ранок суботи, 17 грудня, у Харківській області повністю відновили енергопостачання. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
Світло вдалося повернути після вчорашнього знеструмлення, яке сталося через ракетну атаку росіян.
Вся Харківська область та Харків були знеструмлені. Наразі електропостачання відновлено на всій території області та міста.
Він нагадав, що минулої доби російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави.
По Харківщині окупанти вдарили 10-ма ракетами комплексу С-300, ще 2 крилаті ракети збили сили ППО.
по темі
При відключенні світла у Чернівецькій області є магазини, банки та АЗС, які продовжують роботу завдяки резервним джерелам живлення
Станом на вечір п’ятниці, 16 грудня, ДТЕК відновив роботу пошкоджених об'єктів у Києві
У понеділок, 12 грудня, у столиці діють стабілізаційні графіки відключення світла
У п’ятницю, 30 листопада, у Києві відбуваються екстрені відключення світла
У вівторок, 29 листопада, у Києві продовжують застосовувати екстрені відключення електроенергії