Дніпровська ГЕС потребує відновлення після атаки росіян [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Росіяни за допомогою ракетних ударів по Запоріжжю пошкодили Дніпровську ГЕС. Вона потребує відновлення.
Про це повідомляє перший заступник мера Запоріжжя Олександр Власюк в ефірі телемарафону.
"Дніпровська ГЕС потребує відновлення після атаки. Зараз там працюють бригади. Відновлення займе трохи часу", - сказав він.
Також чиновник зазначив, що енергосистема міста витримала удар, але потребує ремонту. Енергетики працюють у посиленому режимі.
Власюк уточнив, що всі котельні у місті підключені до резервного електропостачання та працюють на генераторах, насосні станції також.
При цьому голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телемарафону заявив, що ситуація в області є складною.
"Електропостачання нестабільне. Крім введеного графіка діючих погодинних відключень, доводиться нашим енергетикам скорочувати споживання за рахунок обмеження щодо певних секторів. Ситуація складна, але контрольована. Поки що всі критичні об'єкти функціонують, але з певними перебоями", - зазначив він.
по темі
У ніч проти 7 грудня російські окупанти обстріляли село Новотаврійське у Запорізькому районі
У Запоріжжі сьогодні увечері, 6 грудня, пролунали гучні вибухи під час повітряної тривоги
У березні під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом президент росії володимир путін приватно визнавав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому говорили
Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ на Бахмутському та Авдіївському напрямках
На даний момент в ГУР не бачать ознак формування ударних груп для нового наступу росіян. Але це не означає, що такої небезпеки немає