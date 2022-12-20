У парламенті Грузії вважають, що Україна нібито хоче втягнути Тбілісі у війну за допомогою спецоперації. Спікер МЗС України Олег Ніколенко заявив, що така думка є фейковою, її автор спекулює на темі бойових дій у нашій країні.

Про це він написав у Facebook.

Керівник правлячої партії Грузії (Мамука Мдинарадзе - ред.) заявив, що приїзд Міхеіла Саакашвілі був спецоперацією України з втягування Тбілісі у війну. Які інсинуації не поширюватимуть окремі грузинські політики, щоб зняти з себе відповідальність за грубі порушення прав людини в Грузії.

За його словами, Україна ніколи не втручалася та не планує втручатися у внутрішні справи Грузії.

Водночас ми глибоко розчаровані, що грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щоб досягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей.

Він наголосив, що Україна відновлює заклик надати доступ до Саакашвілі для уповноваженого з питань прав людини Дмитра Лубінця.

Також Ніколенко додав, що Україна закликає забезпечити Саакашвілі належною медичною допомогою, а також відстрочити його покарання для переведення до однієї з українських, західноєвропейських чи американських клінік для подальшого лікування.

Зазначимо, 20 грудня Мдинарадзе заявляв, що відправка Саакашвілі до Грузії нібито була спецоперацією України.