Україну звинуватили у спробі втягнути Тбілісі у війну: реакція МЗС [ Редагувати ]
У парламенті Грузії вважають, що Україна нібито хоче втягнути Тбілісі у війну за допомогою спецоперації. Спікер МЗС України Олег Ніколенко заявив, що така думка є фейковою, її автор спекулює на темі бойових дій у нашій країні.
Про це він написав у Facebook.
Керівник правлячої партії Грузії (Мамука Мдинарадзе - ред.) заявив, що приїзд Міхеіла Саакашвілі був спецоперацією України з втягування Тбілісі у війну. Які інсинуації не поширюватимуть окремі грузинські політики, щоб зняти з себе відповідальність за грубі порушення прав людини в Грузії.
За його словами, Україна ніколи не втручалася та не планує втручатися у внутрішні справи Грузії.
Водночас ми глибоко розчаровані, що грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щоб досягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей.
Він наголосив, що Україна відновлює заклик надати доступ до Саакашвілі для уповноваженого з питань прав людини Дмитра Лубінця.
Також Ніколенко додав, що Україна закликає забезпечити Саакашвілі належною медичною допомогою, а також відстрочити його покарання для переведення до однієї з українських, західноєвропейських чи американських клінік для подальшого лікування.
Зазначимо, 20 грудня Мдинарадзе заявляв, що відправка Саакашвілі до Грузії нібито була спецоперацією України.
У них (керівництва України - ред.) є таке очікування, і планувальники спецоперації також домоглися того, щоб навіть президент України відреагував на цю історію. Ми маємо розглядати це у взаємозв'язку, у синтезі. Такі речі не відбуваються випадково. Це була спецоперація з втягування Грузії до війну та розкол Грузії.
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