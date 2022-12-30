Чи буде світло на Новий рік: в ОП дали відповідь [ Редагувати ]
Українська влада вважає одним зі свої головних завдань забезпечення населення електроенергією у новорічну ніч. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону.
Завдання, яке у нас є, це, найголовніше, щоб у новорічну ніч усі українці, саме побутові споживачі, як називають їх енергетики, були зі світлом. І я думаю, що нам це вдасться.
Тимошенко підкреслив, що наразі забезпечення українців світлом на Новий рік є одним із головних завдань української влади.
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