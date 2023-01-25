Росіяни спровокували екологічну катастрофу на Запоріжжі. Обстрілявши греблю Каховської ГЕС, окупанти пошкодили затвори. Внаслідок цього у водосховищі знижується рівень води і гине риба. Якщо ситуація не зміниться, навесні це може зірвати нерест. Через масовий мор лускових прокуратура відкрила кримінальне провадження. Усі подробиці - дивіться далі.

Там, де раніше була вода, тепер голі береги. Останнім часом на Запоріжжі фіксують зниження рівня води у Дніпрі та на Каховському водосховищі.

Для Анатолія риболовля заміняє медитацію. За вудки береться, коли треба заспокоїти нерви та відволіктися від важких думок. Втім, відпочинок вже не той, каже чоловік. Коли вода відійшла від берегів, поменшало і риби у водоймах.

Анатолій, рибалка:

Так як зараз риба, риба зараз дуже погано, затоки обміліли, водичка пішла, та що рибка осталась маленька…

У тому, що міліють водойми винні росіяни - пояснюють у департаменті захисту довкілля Запорізької ОВА. Обстрілюючи греблю Каховської ГЕС, окупанти пошкодили гідротехнічні затвори. Саме тому знижується рівень води у Дніпрі та Каховському водосховищі.

Сергій Карпій, керівник департаменту захисту довкілля Запорізької обласної військової адміністрації:

Декілька шандор, вони зруйновані та наразі Каховське водосховище, воно безпосередньо некотрольовано витікає у дельту Дніпра. Тому от поступово поступово рівень знижується.

Через падіння рівня води гине риба. Під час морозів на мілководді у протоках Дніпра тисячі лускових опинилися у крижаній пастці.

Максим Бронзюк, головний спеціаліст відділу іхтіології, регулювання рибальства та меліорації Запорізького рибоохоронного патруля:

В тих затоках, де скажімо так, пересох вихід, вона опинилась у крижаній пастці і саме в цих затоках і відбувається, як загибель, так і велика кількість живих водних біоресурсів. Зафіксовані збитки рибному господарству у сумі 104 мільйони 991 тисяча гривень.

Через масову загибель риби прокуратура відкрила кримінальне провадження. Експерти кажуть, якщо ситуація не зміниться, навесні це може зірвати нерест. На порятунок окунів, карасів, коропів вийшли працівники рибоохоронного патруля та небайдужі запоріжці. Аби втримати воду, на деяких ділянках звели тимчасові дамби. Подекуди люди руками збирали рибу у відра та випускали у водойми.

Врятувати ситуацію може ремонт пошкоджених затворів. Втім через дії окупантів провести роботи зараз просто неможливо. І це не єдина шкода екології, якої завдали росіяни, зазначають в обласному департаменті захисту довкілля.

Сергій Карпій, керівник департаменту захисту довкілля Запорізької обласної військової адміністрації:

Будь-яке вибухи та інше - це забруднення атмосферного повітря, це забруднення земельних ресурсів, якщо іноді - забруднення водних об'єктів.

Визначити та підрахувати усі масштаби проблеми на Запоріжжі - поки складно, кажуть експерти. Оскільки частина території області - окупована, і що відбувається там, важко навіть уявити.