росія готується до нового наступу навесні - Білий дім [ Редагувати ]
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росія використовує зимовий період для поповнення особового складу та переозброєння, щоб навесні відновити наступальні операції в Україні.
Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
За його словами, президент рф володимир путін використовує зимові місяці, щоб поповнити запаси, провізію, переозброїти сили, поповнити особовий склад та "відновити наступальні операції навесні".
Він зазначив, що США та союзники протягом останніх тижнів збільшили постачання військової допомоги в Україну, "щоб допомогти ЗСУ підготуватися до того, що росіяни можуть планувати навесні".
За словами Кірбі, коли покращаться погодні умови, "бої, ймовірно, стануть більш жорстокими".
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