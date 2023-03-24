Тривають масові акції протесту проти пенсійної реформи у Франції. Неспокійно в Парижі, Лілі, Нанті. Люди тисячами виходять на мітинги, вступають у сутички з правоохоронцями, підпалюють зупинки та крамниці. Лише за сьогодні в різних містах затримали до пів тисячі активістів, і приблизно стільки ж силовиків отримали поранення. Детальніше про це у нашому сюжеті.

Кількатисячний різнобарвний натовп поволі рухається мостом через річку у Тулузі. Схоже на святкову демонстрацію, але ні. Це вже десятий день безупинних протестів проти пенсійної реформи. Вона передбачає, зокрема, збільшення пенсійного віку з 62-х до 64-х років. Така ініціатива викликала невдоволення в суспільстві. Спусковим гачком для народного гніву стало рішення президента Емануеля Макрона затвердити реформу без підтримки парламенту, скориставшись особливим конституційним правом.

Тома Хаджар, учасник акції протесту:

Загалом я не звик протестувати, але цього разу вирішив приєднатися. Таке відчуття, що в країні панує тотальне розчарування. І ця пенсійна реформа символізує озлобленість суспільства, заперечення демократії, жертвами якого ми стаємо.

Клод Кампа, учасниця акції протесту:

Свого часу, щоб вийти на пенсію в 62 роки, я мусила відмовитися від частини зарплати й перейти на неповний робочий день. І от маєш. Як несправедливо відносно інших моїх колег.

Акції тривають і в інших містах. Напередодні дуже гаряче в усіх сенсах було у Парижі. Там акція протесту переросла в заворушення. Посеред вулиці в історичному центрі горіло багаття з банерів.

Правоохоронці намагалися стримати натовп. На вулицях почалися рукопашні бої. Поліція застосувала кийки та сльозогінний газ. Масові сутички зафіксували у Парижі, Лілі, Нанті, Ренні.

За даними французьких медіа, напередодні по всій країні на протести вийшли мільйон людей. У Бордо спалили двері мерії, де наступного тижня планували приймати британського короля Чарльза Третього. На тлі протестів з'явилася інформація, що його візит відклали. Заворушення кидає тінь на президенство Емануеля Макрона.

Нинішня криза - найбільша за два терміни його правління. Голова держави переконаний, що реформа необхідна через старіння населення. Тим часом профспілки обіцяють не зупинятися і скликають наступний масовий мітинг на 28 березня.