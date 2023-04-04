Масштабна повітряна тривога по Україні: що відомо [ Редагувати ]
У вівторок, 4 квітня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у білорусі зафіксували зліт російських носіїв гіперзвукових ракет. Про це свідчить карта повітряних тривог.
Сигнал повітряної тривоги пролунав в усіх областях близько 12:38.
Моніторингова група зафіксувала зліт МіГ-31К ВПС рф у білорусі. МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України.
МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.
Крім того, зафіксовано невстановлений БпЛА над акваторією Чорного моря.
Одеса - увага.
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