В національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит" завітали військовослужбовці Командування об‘єднаних сил ЗСУ, аби порадувати маленьких пацієнтів лікарні омріяними подарунками.

Військові командування неодноразово підтримували найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит" та дарували радість дітлахам: організовували святкові та театральні вистави, проводили інтерактивні ігри, дарували ласощі. Командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв неодноразово передавав лікарні важливе медичне обладнання.

Під час останнього візиту генерал Наєв завітав до пацієнтів лікарні, зокрема і до хлопчика, постраждалого від військової агресії росії. Той розказав йому про свою мрію — ігрову приставку, про яку він марить вже рік.

Генерал-лейтенант дотримався свого слова та здійснив мрію хлопця. Хлопчик отримав ігрову приставку, про яку давно мріяв. Генерал Наєв також здійснив бажання інших маленьких пацієнтів найбільшої дитячої лікарні України, які довірили йому свої мрії. П’ятеро дітей, які перенесли складні хірургічні втручання отримали подарунки від Командувача об’єднаних сил ЗСУ — нові смартфони.

Вдячні батьки та дітки не могли стримати сліз від приємної несподіванки. А одна з пацієнток напам’ять прочитала для військовослужбовців вірш Ліни Костенко "Крила".

Генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір дякує генерал-лейтенанту Сергію Наєву, який виконав свою обіцянку та здійснив маленькі мрії діток. Директор Охматдиту виразив щиру вдячність за допомогу нашій лікарні: "Спасибі Командувачу Об'єднаних Сил Збройних Сил України та іншим військовослужбовцям за небайдужість, підтримку та гідну громадянську позицію. Віримо в перемогу та ЗСУ",— додав він.

На прощання пацієнти "Охматдиту" побажали військовим міцного здоров’я та вдачі і подякували за те, що захищають кожного з нас.