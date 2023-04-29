В Умані під час розбору завалів будинку спалахнула пожежа (відео) [ Редагувати ]
Під час розбору завалів будинку в Умані, в який влучила російська ракета, сьогодні сталася пожежа. Вона спалахнула через вітер.
Про це повідомляє "Суспільне".
"В Умані, під час розбору завалів зруйнованої багатоповерхівки, знову спалахнула пожежа. Як пояснили рятувальники, її роздмухало вітром. Там працюють в посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.
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