Молився за путіна та "вагнерівців": СБУ затримала послушника Почаївської лаври [ Редагувати ]
Працівники Служби безпеки повідомили про підозру черговому прихильнику країни-агресорки. Цього разу йдеться про послушника Почаївської Успенської лаври Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), що на Тернопільщині.
Про це повідомляється у повідомленні пресцентру СБУ.
Зазначається, що 48-річного послушника підозрюють у поширенні проросійських дописів в соціальних мережах.
За версією слідства, він використовував профілі у російських соцмережах "Однокласники" та"Вконтакте", де поширював наративи роспропаганди.
"Крім того, зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і намагався дискредитувати українських захисників", – зазначають у спецвідомстві.
Працівники СБУ також опублікували скріншоти кількох дописів, які поширив. Зокрема, у двох з них прославляються "вагнерівці". У ще одному пості вказано, що "рф, безсумнівно, переможе у спеціальній воєнній операції".
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників); ст. 111-1 (колабораційна діяльність)", - йдеться у повідомленні.
Зараз вирішують питання щодо обрання міри запобіжного заходу, додали в СБУ.
по темі
Такі вбивства відбуваються звірячим способом – полоненим перерізають горло
Він коригував російські удари по військових об'єктах Донецької області
СБУ затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї з частин Сил спецоперації Романа Червінського
Служба безпеки затримала двох агентів ФСБ, які допомагали здійснювати хакерські атаки на уряд України
російським військовим наказують вбивати українських жінок та дітей, і окупанти до цього готові