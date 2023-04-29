Працівники Служби безпеки повідомили про підозру черговому прихильнику країни-агресорки. Цього разу йдеться про послушника Почаївської Успенської лаври Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), що на Тернопільщині.

Про це повідомляється у повідомленні пресцентру СБУ.

Зазначається, що 48-річного послушника підозрюють у поширенні проросійських дописів в соціальних мережах.

За версією слідства, він використовував профілі у російських соцмережах "Однокласники" та"Вконтакте", де поширював наративи роспропаганди.

"Крім того, зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і намагався дискредитувати українських захисників", – зазначають у спецвідомстві.

Працівники СБУ також опублікували скріншоти кількох дописів, які поширив. Зокрема, у двох з них прославляються "вагнерівці". У ще одному пості вказано, що "рф, безсумнівно, переможе у спеціальній воєнній операції".

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників); ст. 111-1 (колабораційна діяльність)", - йдеться у повідомленні.

Зараз вирішують питання щодо обрання міри запобіжного заходу, додали в СБУ.