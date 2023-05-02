Коронація Чарльза ІІІ: стало відомо, чи приїде путін [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Велика Британія не запрошувала російського диктатора володимира путіна на коронацію Чарльза ІІІ, яка відбудеться 6 травня.
Про це повідомляє Reuters.
Видання стверджує, що, за інформацією британського джерела, Велика Британія не надіслала запрошення лідерам росії, Білорусі, Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану та Венесуели.
При цьому було запрошено глав держав інших країн, з якими Британія має дипломатичні відносини, а також представників британських королівств та заморських територій. У випадку з Північною Кореєю та Нікарагуа було запрошено високопоставлених дипломатів, а не глав держав.
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