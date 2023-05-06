У суботу, 6 травня, президент України Володимир Зеленський привітав короля Сполученого Королівства Чарльза III і королеву Камілу з коронацією.

Про це свідчить відеозвернення глави держави.

Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей - справжніх друзів України - із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю Королю Чарльзу III довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства - процвітання та спільних із нами перемог.

При цьому Зеленський додав, що для нього було честю особисто зустрітися з Його Величністю у Лондоні.