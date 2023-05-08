Перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко розповів про те, що Верховна Рада в травні має ухвалити законопроєкт про відзначення 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Відповідний законопроект вніс до ВРУ президент Володимир Зеленський.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.