Коли Рада перенесе День перемоги на 8 травня [ Редагувати ]
Перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко розповів про те, що Верховна Рада в травні має ухвалити законопроєкт про відзначення 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Відповідний законопроект вніс до ВРУ президент Володимир Зеленський.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
До кінця травня Верховна рада, я сподіваюся, ухвалить за основу і в цілому без особливих обговорень і поправок цю ініціативу президента. І ми законодавчо закріпимо цю нову модель: 8 травня - День пам’яті й перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня - День Європи.
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