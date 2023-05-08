У понеділок, 8 травня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву.

Щороку 8 травня Україна схиляє голову разом з усім цивілізованим світом. Ми сумуємо за всіма невинними життями, знищеними Другою світовою війною. У цей день Україна каже: "НІКОЛИ ЗНОВУ". Але для одержимих ідеєю радянської імперії спогад про Другу світову війну став чимось іншим. Обітниця "Ніколи знову" забута. Тепер вона замінена погрозою: "МОЖЕМО ПОВТОРИТИ".