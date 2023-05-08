Для всього світу - "ніколи знов", для росії - "можемо повторити": Зеленський про погрози рф [ Редагувати ]
У понеділок, 8 травня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву.
Щороку 8 травня Україна схиляє голову разом з усім цивілізованим світом. Ми сумуємо за всіма невинними життями, знищеними Другою світовою війною. У цей день Україна каже: "НІКОЛИ ЗНОВУ". Але для одержимих ідеєю радянської імперії спогад про Другу світову війну став чимось іншим. Обітниця "Ніколи знову" забута. Тепер вона замінена погрозою: "МОЖЕМО ПОВТОРИТИ".
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